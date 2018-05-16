Balık tutarken suya düşüp boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balık tutarken suya düşen evli ve 1 çocuk babası Fatih Güneş (32) boğuldu.
Alanya'ya bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki Göksu Çayı'ndaki gölete ağabeyi Mesut Güneş ile birlikte balık tutmaya giden Fatih Güneş, dün akşam oltayı suya bıraktığı sırada dengesini yitirerek suya düştü. Kardeşinin yaklaşık 15 metre derinlikteki suya düştüğünü göre Mesut Güneş de suya atladı. Mesut Güneş suda çırpınan kardeşini kurtarmayı başaramayınca jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine gelen ekipler Fatih Güneş'i bulabilmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Fatih Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Fatih Güneş'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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