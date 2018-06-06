Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Terme ilçesinde Mustafa Yüksel'in (37), balık tutmak için gittiği ırmakta cesedi bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Balık tutmak için Kızlar Irmağı’na giden evli Mustafa Yüksel'den (37) haber alamayan ailesi, aramaya çıktı. Aile sonuç alamayınca, jandarmaya haber verdi. Su yüzeyinde Yüksel'in eşyaları bulununca, boğulma ihtimali üzerine arama çalışması başlatıldı. Çağırılan Terme Arama Kurtarma ekipleri, Mustafa Yüksel’in cansız bedenine ulaştı. Yüzme bilmediği belirtilen Mustafa Yüksel’in balık tutarken dengesini kaybedip suya düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.
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