Balık tutmaya gittiği çaya düşen çocuk boğuldu

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesi Kızılçubuk Çayı'na babası ile birlikte balık tutmaya giden Mehmet Ali Karaalp (11), dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.
Çermik ilçesi Karacaviran Mahallesi'nde oturan Hasan Karaalp ve oğlu Mehmet Ali Karaalp dün akşam saatlerinde balık tutmak için Kızılçubuk Çayı'na gitti. Mehmet Ali Karaalp, çay kenarında balık avlamak isterken, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunun düştüğünü gören baba ardından suya atladı. Ancak çocuk kısa sürede gözden kayboldu.
Bir süre suda oğlunu arayan Hasan Karaalp, cansız bedenine ulaştı. Çermik Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Mehmet Ali Karaalp'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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