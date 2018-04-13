Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Malatya’da arkadaşları ile balık tutmaya giden genç, dengesini kaybedip düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesinde Duranlar Mahallesi mevkiinde yer alan Sultansuyu Çayı’na arkadaşları ile birlikte balık tutmaya giden 18 yaşındaki Fatih Coşkun, ağı bağlarken iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. 5 metre derinliğinde olduğu öğrenilen çayda çırpınarak gözlerden kaybolan gencin kurtarılması için yanındaki arkadaşları güvenlik güçlerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı kurtarma ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı.
Dalgıçların çalışması sonrası Coşkun’un cansız bedeni bulunurken, olay yerinde jandarma ekipleri çalışma yaptı.
Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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