HABER

Balık tutmaya gittiği su kanalında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, su kanalına balık tutmaya giden Hamdi Çil (64), ölü bulundu.

Balık tutmaya gittiği su kanalında ölü bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, su kanalına balık tutmaya giden Hamdi Çil (64), ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Harız Mahallesi'nde meydana geldi. Kaygusuz Mahallesi'nde oturan Hamdi Çil (64), iddiaya göre 55 NG 564 plakalı motosikleti ile balık tutmak için su kanalına gitti. Çevredekiler suyun içinde hareketsiz yatan Hamdi Çil'i görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kanaldan çıkardıkları Çil'in öldüğünü tespit etti. Hamdi Çil'in cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Balık tutmaya gittiği su kanalında ölü bulundu

Moskova'da silahlı saldırı!Moskova'da silahlı saldırı!
Ankara'da kritik gün!Ankara'da kritik gün!
Ve ABD sürpriz teklifi kabul ettiVe ABD sürpriz teklifi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.