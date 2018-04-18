HABER

Balıkçı kamyonetinde 51 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Assos sapağında şüphe üzerine durdurdukları balık naklinde kullanılan bir kamyonette 51 kaçak yakaladı.Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu-Assos sapağında balık naklinde kullanılan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurup kontrol etti.

Balıkçı kamyonetinde 51 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Assos sapağında şüphe üzerine durdurdukları balık naklinde kullanılan bir kamyonette 51 kaçak yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu-Assos sapağında balık naklinde kullanılan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurup kontrol etti. Kamyonetin arka kapısını açan jandarma ekipleri, arka kasada balık istifi gibi duran 51 mülteci yakaladı. Afganistan, İran, Pakistan ve Angola uyruklu 51 göçmene karakolda yiyecek verildi. Kamyonet şoförü ve onlara rehberlik eden başka bir araçta bulunan toplam 4 insan taciri de yakalanıp gözaltına alındı. İki araç da yediemine teslim edildi.

Balıkçı kamyonetinde 51 mülteci yakalandı

Balıkçı kamyonetinde 51 mülteci yakalandı

Balıkçı kamyonetinde 51 mülteci yakalandı

PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldüPKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü
AB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesiAB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.