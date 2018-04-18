Balıkçı kamyonetinde 51 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri, Assos sapağında şüphe üzerine durdurdukları balık naklinde kullanılan bir kamyonette 51 kaçak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu-Assos sapağında balık naklinde kullanılan bir kamyoneti şüphe üzerine durdurup kontrol etti. Kamyonetin arka kapısını açan jandarma ekipleri, arka kasada balık istifi gibi duran 51 mülteci yakaladı. Afganistan, İran, Pakistan ve Angola uyruklu 51 göçmene karakolda yiyecek verildi. Kamyonet şoförü ve onlara rehberlik eden başka bir araçta bulunan toplam 4 insan taciri de yakalanıp gözaltına alındı. İki araç da yediemine teslim edildi.