Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekipleri, 3 kişiyi ise sağ kurtardı. Hayatta kalan 3 kişinin, ekipler gelene kadar bölgedeki balık kafeslerine tutundukları belirtildi.
Alaçatı Mahallesi Mersin Körfezi açıklarında bir balıkçı teknesi, dün akşam, olumsuz hava şartları sonucu alabora oldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, 3 kişiyi denizden sağ olarak kurtardı. İzmir'de elektrik panoları üreten Turgutlulu iş adamı Ertan Gökkılıç (36) ile personeli Ahmet Argon'un (30) ise cesedine ulaştı. Gökkılıç ve Argon'un cesetleri, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kurtarılan 3 kişinin, bölgede bulunan balık kafeslerine tutunarak hayatta kaldıkları belirtildi. Ertan Gökkılıç'ın ise yüzme bilmediği belirtilen Ahmet Argon'a yardım etmek isterken onunla birlikte boğulduğu kaydedildi.
FOTOĞRAFLI
YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı
Leyla cinayetinde yeni gelişme! Ağrı Baro Başkanı: Fail tek kişi değil
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum