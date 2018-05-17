Balıkçıdan 300 bin lira çalanlar, 5 ay sonra yakalandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bir balıkçıdan 300 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polisin 5 ay süren takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan balıkçıda, 2017'de meydana geldi. Hırsızlık yapma amacıyla Gaziantep'ten Mersin'e gelen 3 kişi, keşif yaptıkları balıkçıya 12 Aralık gece yarısı girdi. İş yerinin penceresinden girip çelik kasanın bulunduğu odaya geçen şüpheliler, ellerindeki matkap ve malzemelerle kasayı 2 dakikada açtı. Şüpheliler, kasada bulunan yaklaşık 300 bin lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kamerasının açısını değiştirmelerine rağmen yapılan çalışmalarda eşkâlleri tespit edilen şüpheliler, polis tarafından takibe alındı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmaların ardından polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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