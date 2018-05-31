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Balıkçıların oltasına erkek cesedi takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

SAZLIBOSNA Barajı'nda balıkçıların oltasına bir ceset takıldı.

Erhan TEKTEN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-SAZLIBOSNA Barajı'nda balıkçıların oltasına bir ceset takıldı. Cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda balıkçıların oltasına bir ceset takıldı. Balıkçılar, cesedi kıyıya çekti. Ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, cenaze arabası ile Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

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