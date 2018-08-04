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Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır süren titiz çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen "Beyaz Gül" adlı fuhuş operasyonunda, kız çocuklarını fuhuşa zorladıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan yaşı küçük kız çocuklarını fuhuşa zorlayan şahıslara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI

Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucunda evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhuşa zorlayan kişiler ile yaşı küçük kızların fuhuş yapmasına aracılık eden kişiler operasyonla yakalandı.

ÖZ KIZINI FUHUŞA ZORLAMIŞ

Yapılan teknik takip sonucu, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhuşa zorlayan kişiler, yaşı küçük kızının fuhuş yapmasına aracılık eden anne ve bu kız çocuklarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen şüpheliler tespit edildi.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP PAZARLAMIŞLAR

Operasyonda, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan yaşı küçük kız çocuklarının zorla alı konularak fotoğrafının çekilip müşterilere gönderildikten sonra fuhuş amaçlı pazarlandığını belirlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye çıkarılan E.C., H.K., L.I., Y.U., B.H., S.G., E.K. ve E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Beyaz Gül operasyonu fuhuş

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