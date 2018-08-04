Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan yaşı küçük kız çocuklarını fuhuşa zorlayan şahıslara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik takip sonucunda evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhuşa zorlayan kişiler ile yaşı küçük kızların fuhuş yapmasına aracılık eden kişiler operasyonla yakalandı.
Yapılan teknik takip sonucu, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhuşa zorlayan kişiler, yaşı küçük kızının fuhuş yapmasına aracılık eden anne ve bu kız çocuklarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen şüpheliler tespit edildi.
Operasyonda, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan yaşı küçük kız çocuklarının zorla alı konularak fotoğrafının çekilip müşterilere gönderildikten sonra fuhuş amaçlı pazarlandığını belirlendi.
Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye çıkarılan E.C., H.K., L.I., Y.U., B.H., S.G., E.K. ve E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA-DHA)
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