Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İddiaya göre olay, baba ve oğulun kullandığı bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğulu darp etti.
ARAYA GİRENLERE RAĞMEN DARP ETTİLER
Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğulu darp etmeye devam etti.
YERDEKİ BABA VE OĞLU BIÇAKLANDI
Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğulu bıçakladı.
Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçtı. (DHA)
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum