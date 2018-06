Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İddiaya göre olay, baba ve oğulun kullandığı bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğulu darp etti.

ARAYA GİRENLERE RAĞMEN DARP ETTİLER



Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğulu darp etmeye devam etti.

YERDEKİ BABA VE OĞLU BIÇAKLANDI



Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğulu bıçakladı.

Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçtı. (DHA)