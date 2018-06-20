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Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kaza sonrası baba ve oğlu darp edilip, bıçaklandı. Dakikalarca süren olay kameraya yansıdı.

İddiaya göre olay, baba ve oğulun kullandığı bordo renkli otomobil ile içinde gençlerin bulunduğu beyaz renkli BMW marka aracın kazasının ardından gelişti. Kaza sonrası beyaz otomobilden inen kişiler yaşanan tartışma sırasında baba ve oğulu darp etti.

ARAYA GİRENLERE RAĞMEN DARP ETTİLER

Öfkeleri dinmeyen saldırganlar araya girenlere rağmen baba ve oğulu darp etmeye devam etti.

YERDEKİ BABA VE OĞLU BIÇAKLANDI

Amatör kamera tarafından an be an keydedilen olayda saldırganlardan biri elindeki bıçakla yerdeki baba ve oğulu bıçakladı.

Saldırganlar ardından araçlarına binerek kaçtı. (DHA)

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Balıkesir Edremit trafik kazası darp bıçaklama

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