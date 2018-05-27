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Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

Bandırma'nın Edincik Mahallesi Narlı mevkiinde meydana gelen olayda yağan yağmur nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı. Erdek - Edincik Yolu Narlı mevkiinde bulunan zeytin bahçelerindeki tel çitler ve topraklar sel sularının etkisiyle sürüklenirken, o esnada kendisine ait zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş, sel sularına kapılıp boğularak hayatını kaybetti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Çelik'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yağışların etkisiyle bölgede biriken toprak ve yıkıntılar ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma sel Feci ölüm yağmur

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