Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Hayvanlara karşı uygulanan şiddete Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir yenisi eklendi. Erdek'te yüzüne dökülen kaynar su sonucu yaralanan küçük ırk olarak bilinen köpek bir havyan sever tarafından yol kenarında bulundu.
BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Köpeğe, haber verilmesi sonucu Hayvan Hakları Federasyonu Erdek Temsilicisi Eva Otansev sahıp çıktı. Acılar incersinde inleyen köpek, Otansev tarafından ilçede görev yapan Veteriner Hekim Günay Elik tarafnıdan muyaene edildi. Köpeğin yüz bölgesinde yanık izleri olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Günay Elik, Hayvanın yüzüne sıcak su veya benzer bir madde dökülmüş.
İYİLEŞİYOR
Sol gözü görme yeteneğini kaybetmiş. Diğer gözü iyi. Yaptığım müdahale sonucu hayvanın yaralarında iyileşme gözlendi. Tedavisi bir süre devam edecek dedi.
Hayvan Hakları Fedarasyonu Erdek Temsilcisi Eva Otonsev ise köpeğin normal yaşama dönmesinden sonra isteyen bir aileye vereceklerini sözlerine ekledi. (DHA)
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