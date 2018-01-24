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Balıkesir HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR HDP İl Eş Başkanı Bahise Pirim ile HDP Ayvalık Yöneticisi Şükrü Kaygısız, sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde propaganda yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, Balıkesir HDP İl Eş Başkanı Bahise Pirim ile HDP Ayvalık Yöneticisi Şükrü Kaygısız'ın, TSK tarafından terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik Suriye'nin Afrin kentinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde onur kırıcı paylaşımların yanı sıra terör propagandası yaptıkları tespit edildi.

Jandarma tarafından bugün düzenlenen operasyonda, HDP Balıkesir İl Eş Bakanı Bahise Pirim Burhaniye ilçesinde, HDP Ayvalık yöneticisi Şükrü Kaygısız ise, Ayvalık ilçesinde gözaltına alındı.

Burhaniye ve Ayvalık İlçe Jandarma Karakoluna getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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