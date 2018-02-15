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Balıkesir Jandarma’dan huzur uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan emniyet ve asayiş uygulamasında 22 noktada 862 araç kontrol edildi.

Balıkesir Jandarma’dan huzur uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan emniyet ve asayiş uygulamasında 22 noktada 862 araç kontrol edildi. Yapılan emniyet ve asayiş uygulamasında 40 araca 25 bin 804 TL para cezası uygulandı ve aranan 12 şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan Emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 22 ayrı arama ve kontrol noktasında yapılan uygulamada 862 araç kontrol edildi. Bu araçlarda bulunan 2 bin 508 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 12 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, aranan 1 şahıs yakalandı. Aranan bu şahıslara ayrıca 8 bin 176 TL para cezası uygulandı. Uygulamada kontrol edilen 862 araçtan 40 araca 25 bin 804 TL. para cezası uygulanırken 9 araç trafikten men edildi.

Balıkesir Jandarma’dan huzur uygulaması

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