Balıkesir polisinden 'fuhuş' operasyonu: 26 gözaltı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, evden kaçan kız çocuklarını fuhuşa zorladıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğlen saatlerinde, kız çocuklarını fuhuşa zorladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik takip sonucu, evlerinden kaçan ve kayıp olarak aranan dört kız çocuğunu fuhuşa zorlayan kişiler, yaşı küçük kızının fuhuş yapmasına aracılık eden anne ve bu kız çocuklarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen şüpheliler tespit edildi. Güvenlik güçlerince, 'Beyaz Gül' adı altında başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 3 kız çocuğu, 8 kadın ve 15 erkek olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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