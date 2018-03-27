Balıkesir’de 2 cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir polisi aldığı bir ihbarı değerlendirerek 2 cezaevi firarisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 plakalı bir araç ile uyuşturucu madde kaçakçılığı ihbarını değerlendirdi. Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy civarında araca operasyon düzenledi. Şüpheliler polis ekiplerini fark ederek, kırsal mahallenin içine kaçmaya teşebbüs ederken, polisin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Yaya kaçan S.Ç, ile birlikte cezaevi firarisi oldukları anlaşılan Ü. İ’nin 18 yıl 5 ay, K. A’nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. Araçta ve şahıslarda yapılan incelemede başka bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheliler gerekli işlemlerin yapılması için yetkili makamlara teslim edildi.