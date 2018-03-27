Balıkesir’de 2 cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir polisi aldığı bir ihbarı değerlendirerek 2 cezaevi firarisini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 plakalı bir araç ile uyuşturucu madde kaçakçılığı ihbarını değerlendirdi. Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy civarında araca operasyon düzenledi. Şüpheliler polis ekiplerini fark ederek, kırsal mahallenin içine kaçmaya teşebbüs ederken, polisin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Yaya kaçan S.Ç, ile birlikte cezaevi firarisi oldukları anlaşılan Ü. İ’nin 18 yıl 5 ay, K. A’nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. Araçta ve şahıslarda yapılan incelemede başka bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheliler gerekli işlemlerin yapılması için yetkili makamlara teslim edildi.
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!
Hollywood yıldızı genç kızın bekaretini satın aldı
Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum