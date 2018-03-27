HABER

Balıkesir’de 2 cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi aldığı bir ihbarı değerlendirerek 2 cezaevi firarisini yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 plakalı bir araç ile uyuşturucu madde kaçakçılığı ihbarını değerlendirdi.

Balıkesir polisi aldığı bir ihbarı değerlendirerek 2 cezaevi firarisini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 plakalı bir araç ile uyuşturucu madde kaçakçılığı ihbarını değerlendirdi. Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy civarında araca operasyon düzenledi. Şüpheliler polis ekiplerini fark ederek, kırsal mahallenin içine kaçmaya teşebbüs ederken, polisin başarılı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Yaya kaçan S.Ç, ile birlikte cezaevi firarisi oldukları anlaşılan Ü. İ’nin 18 yıl 5 ay, K. A’nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. Araçta ve şahıslarda yapılan incelemede başka bir suç unsuruna rastlanmazken, şüpheliler gerekli işlemlerin yapılması için yetkili makamlara teslim edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

22 gündür aranan kadının cesedi çalılıklar arasından çıktı

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.