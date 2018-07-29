Balıkesir'de '2. Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali'

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali’ne Adıgey Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Ürdün, İsrail, Almanya ve Amerika’dan dans grupları ve sanatçılar katıldı.

Uluslararası Orhanlı Çerkes Festivali, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Orhanlı kırsal mahallesinde yapıldı. Binlerce Çerkesin bir araya geldiği Orhanlı Çerkes Festivali’ne renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kurulan stantlarda çerkeslere özgü kafkas kıyafetleri, hediyelik eşyalar ve Çerkeslere özgü yemek ve tatlılar tanıtılarak satışı yapıldı. Türkiye’nin en büyük Çerkes Festivali olma özelliğini taşıyan Orhanlı Çerkes Festivalinde Adıgey Cumhuriyeti Ses Sanatçısı Susana Dautova ve Ürdün Ses Sanatçısı Barina Abaza’da sahne aldı.

Festivale Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mutlu Pazkize Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları ile Türkiye’nin farkı bölgelerinden gelen Çerkes dernekleri yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ÇERKESLER ORHANLI’YA GELDİ

Program öncesi konuşan Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, amaçlarının çerkes kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Aydemir, “Derneğimiz 2015 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurduk. Derneğimizi kurduktan sonra birincisini 2016 yılında düzenlediğimiz Orhanlı Çerkez Festivali oldu. O festivalde Ankara ve İstanbul’dan ekiplerimiz geldi. Bu sene çok daha kapsamlı çok daha büyük bir ekip getirdik. Adıgey Cumhuriyeti'nden Nalmes Halk Dansları Topluluğu aramızda, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nden ekiplerimiz var, Ürdün’den ekiplerimiz var. Bu sene tüm Türkiye’de yapılan festivallerin en büyüğü ile karşı karşıya olacağız bugün. Bu festivale 15 bin kişiniz üzerinde bir katılım bekliyoruz. Türkiye’den ve dünyadan katılımlar var. Ürdün’den, İsrail’in Çerkes köylerinde yaşayanlar, Almanya’dan Amerika’dan yoğun bir katılım var. Bugün Çerkes kültürünün tüm öğeleri burada olacak. Stantlarımızda yemeklerin tüm çeşitleri, kıyafetlerimiz hediyelik eşyalarımız, oyunlarımız danslarımız ile Kafkas kültürünü tamamıyla burada yaşayacağız” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilk festivalin yapıldığı yıl Altıeylül Belediye Başkanıyken destek olduğu organizasyonun ikincisine bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı iken daha çok destek verdiklerini ifade etti. Kafaoğlu, Büyükşehir olarak her zaman Çerkeslerin yanında olduklarını ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

ARINÇ’TAN ÇOK ÇOCUK YAPIN TAVSİYESİ

Festivalde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç da, bir Çerkes damadı olduğunu belirterek Çerkeslerin geç evlendiğini söyledi ve erken evlenip bol çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu. Çerkes damadı olmaktan iftihar ettiğini söyleyen Arınç, “Bende Çerkes damadıyım. Benim için en güzel, en övünülecek konu bu. Bununla iftihar ediyorum. Çünkü siyasi hayatımdaki varsa bütün başarılarımı temelinde ve arkasında kıymetli hanım Münevver hanım var. Münevver hanım ailece Demirkapı’dandır. Baba tarafı Çerkes’dir. Ben böyle bir ailenin damadı olmaktan ki Çerkesler damatlarıyla gurur duyar. Biz çok keyifliyiz. Bende damat kontenjanından Çerkeslerin bütün toplantılarına etkinliklerine, sorunlarına gönül verdiğince koşuyorum. Çerkeslerin kızlarının güzelliklerini biliyorum. Erkeklerinin de cesurluklarını biliyorum. İnternette girdim birisi şöyle bir yorum yapmış. Çerkeslerin kızları çok güzel ama bir kusurları var diyor. Çok kusuru var ama hangisi diyeceksiniz herhalde. Adam altına yazmış ‘Çok güzeller ama geç evleniyorlar’, erkekleri de böyle Çerkeslerin 30’u geçmeden akıllarına evlilik gelmiyor. Bu nedendir diye araştırdım. Eskiden evlilik çok büyük bir sorumluluk olduğu için geçlerin biraz daha yetişmelerini istemişler. Biraz hüsnü kuruntu gibi geliyor bana. Artık yapacak tek bir şey var. Lütfen burada bulunan Çerkes kızları da benim tanıdığım dünyanın her yerinde İsrail’e, Filistin’e, Suriye’ye varıncaya kadar. Avrupa’da tanıdığım Çerkeslere de kızlarımız çok güzel, çok kabiliyetli erkeklerimiz sadakat, yiğitlik, disiplin konusunda çok başarılılar. Lütfen herkes nasibini bulduğu zaman yaşına bakmadan evlensin. Kızlarımız, erkelerimiz erken evlensin. Çocuklarımızı da sayı olarak çok yetiştirelim” diye konuştu.