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Balıkesir'de 6 bin 92 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, toplam 6 bin 92 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir'de 6 bin 92 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, toplam 6 bin 92 parça kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, T.Ö.'ün Bursa'dan Balıkesir'e bir araç ile faturasız cep telefonu ve telefon aksesuarı getireceği bilgisini aldı. Polis ekipleri aracı bu sabah saat 08.00 sıralarında merkez Karesi ilçesi Kayabey Mahallesi Bağlar Sokağı'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada, çeşitli markalarda 156 cep telefonu LCD ekran ve 65 dokunmatik ekran camı, 7 telefon arka kapağı, 5 bin 864 cep telefonu aksesuarı olmak üzere toplam 6 bin 92 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi. T.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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