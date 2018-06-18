Balıkesir'de ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş kurtarıldı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde çiftçi Yücel Yalçınkaya'ya (56) ait ahırda çıkan yangında 800 saman balyası yanarak kül oldu. 20 büyükbaş hayvan ise yanmaktan son anda kurtarıldı.
Savaştepe'nin kırsal Kocaören Mahallesinde Yücel Yalçınkaya'ya ait ahırda yangın çıktı. Yangın sırasında ahırda bulunan 20 büyükbaş, çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen Savaştepe İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangın sonrası ahırda bulunan 800 saman balyası tamamen yanarken, ahır kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı ileri sürüldü.
Yücel Yalçınkaya'ya ait aynı ahırın 1995 yılında yine yandığı ve bu yangında 25 büyükbaşın telef olduğu öğrenildi.
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