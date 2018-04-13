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Balıkesir’de binbaşı FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Erdek Mayın Filo Komutanlığı’nda görevli bir binbaşı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kararı ve Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama, gözaltına alma, el koyma talimatına istinaden, Erdek Mayın Filo Komutanlığı’nda halen binbaşı rütbesinde bulunan ve şube müdürü olarak görev yapan T.A.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Erdek Mayın Filo Komutanlığı’nda görevli bir binbaşı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kararı ve Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama, gözaltına alma, el koyma talimatına istinaden, Erdek Mayın Filo Komutanlığı’nda halen binbaşı rütbesinde bulunan ve şube müdürü olarak görev yapan T.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği kaydedildi.

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