Balıkesir’de cezaevi firarisi yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi O.I. jandarma tarafından yakalandı.
Cezaevi firarisi olan, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'basit yaralama', 'silahlı tehdit', 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından aranan O.I. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül ilçesi İnkaya Mahallesi'nde yakalandı. O.I. işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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