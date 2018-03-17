Balıkesir’de Çiftlik Bank operasyonu

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Balıkesir’de de 1 kişinin iş yerinde arama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden birinin Balıkesir’de yaşadığı tespit edildi. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen şüpheli H.C.’nin iş yerinde polis tarafından arama yapılırken, şüphelinin şehir dışında olması sebebiyle gözaltı işlemi yapılamadı. İş yerindeki bazı evraklara el konuldu.