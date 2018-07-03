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Balıkesir'de çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen 1 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, çay bahçesinde çıkan silahlı çatışmada, kordonda yürüyüş yapan Abdülkadir Kıymaz kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, çay bahçesinde çıkan silahlı çatışmada, kordonda yürüyüş yapan Abdülkadir Kıymaz kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde dün meydana geldi. Çay bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, taraflardan 4 kişi ile olay sırasında kordonda yürüyüş yapan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili bulunmayan ve kordonda yürüyüş yaptığı sırada ağır yaralanan Abdülkadir Kıymaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla bağlantısını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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