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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.
Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen 'arama, el koyma ve gözaltı' kararına istinaden, FETÖ/PDY'nin 'sözde' Altınova-Sarımsaklı mütevelli heyetine yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda K.K., Z.E. ve H.A. gözaltına alındı. , 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Soruşturmanın kapsamlı devam ettiği bildirildi.
BYLOCK KULLANICISI MERSİN'DE YAKALANDI
Öte yandan, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olan N.D. adlı şüphelinin, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı açıklandı. Şüphelinin, kardeşinin üzerine aldığı telefon hattı üzerinden, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bigadiç Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan N.D., mahkeme tarafından tutuklandı.

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