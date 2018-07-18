Balıkesir’de FETÖ şüphelisi 5 astsubay gözaltına alındı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR ve ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görev başındaki 5 astsubay, polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir ve Malatya başsavcılıklarının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında aranan görev başındaki 5 astsubay için kentte polis tarafından çalışma başlatıldı. Balıkesir merkezde 2, Bandırma ilçesinde 2 ve Gönen ilçesinde 1 kişi olmak üzere 5 şüpheli, emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İzmir ve Malatya'ya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

