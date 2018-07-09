Balıkesir'de FETÖ şüphelisi tutuklandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 1 kişi, tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç'in Hacıhüseyinler Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan şüpheli C.K.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli, Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

