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Balıkesir'de FETÖ'ye 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi, gözaltına alındı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişi, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Ankara ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan R.Ö, T.G. ve K.Z'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. R.Ö'nün de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.E.'nin Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Şüpheliye ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.E'yi gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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