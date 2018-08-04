Balıkesir’de fuhuş operasyonuna 8 tutuklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de kız çocuklarını fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylardır süren çalışması sonucu önceki gün düzenlenen operasyonda 24 kişi, küçük kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle yakalandı. Gözaltına alınanlardan 8’i bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan E.C., H.K., L.I., Y.U., B.H., S.G., E.K. ve E.C. Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan, tutuklanan sanıklardan E.K. ve E.C.’nin yaşlarının 18’den küçük olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum