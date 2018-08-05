Balıkesir'de günübirlik kiralanan evlere ceza yağdı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polis ekiplerinin, günübirlik kiraya verilen evlere yönelik yaptığı denetimlerde, 12 işletmeye 106 bin 962 TL para cezası kesildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gayriresmi olarak günlük ya da saatlik kiraya verilen evlerle ilgili yapılan denetimler kapsamında 413 günübirlik konaklama yeri denetlendi. 33 ekip ve 102 personel ile yapılan denetimlerde, 12 konaklama yerine 106 bin 962 TL para cezası kesildi.
Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var
Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler
CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi
Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar
Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum