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Balıkesir'de günübirlik kiralanan evlere ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de polis ekiplerinin, günübirlik kiraya verilen evlere yönelik yaptığı denetimlerde, 12 işletmeye 106 bin 962 TL para cezası kesildi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polis ekiplerinin, günübirlik kiraya verilen evlere yönelik yaptığı denetimlerde, 12 işletmeye 106 bin 962 TL para cezası kesildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gayriresmi olarak günlük ya da saatlik kiraya verilen evlerle ilgili yapılan denetimler kapsamında 413 günübirlik konaklama yeri denetlendi. 33 ekip ve 102 personel ile yapılan denetimlerde, 12 konaklama yerine 106 bin 962 TL para cezası kesildi.
Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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