Balıkesir'de hastanede skandal! Ebe görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir'de anne karnında kalbi durma noktasına gelen bebeğin durumunu fark edemeyerek 8 aylık hamile Güli Darı'ya "Yarın doktora gösterin" diyerek evine gönderdiği öne sürülen ebe H.K., bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldı. Avukat İhsan Yılmaz "H.K. hakkında tazminat davası da açacağız. Yetkisi olmadan çektiği NST'de bebeğin kalp atışlarında azalma olduğu görülmesine rağmen anneyi evine gönderdi. Annenin çektiği acıların yanında bu ceza hiçbir şey" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mert Neşet Uslu'nun aktardığı bilgilere göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ev hanımı Güli Darı, 2014 yılının Ocak ayında ikinci çocuğuna hamile kaldığını öğrendi. Genç kadın, bebeği için hazırlık yapmaya başlarken hamileliğinin son evresinde ise hayatının şokunu yaşadı. Doğuma kısa bir süre kala çocuğunun karnındaki hareketlerinin azaldığını fark eden ve durumdan endişe duyan Darı, 15 Eylül 2014'te Ayvalık Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Saat 20.00 sıralarında hastaneye gelen Darı, kadın doğum polikliniğine sevk edildi. Burada Darı'yı muayene eden ebe H.K., NST cihazıyla bebeğin kalp atışlarını inceledi. İddiaya göre H.K., NST'de bebeğin kalp atışlarında düşüklük olduğu görülmesine rağmen "Şu an doktorumuz yok. Yarın doktor gelecek, ona gösterin" diyerek Darı'yı eve gönderdi.