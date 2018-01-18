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Balıkesir'de hastanede skandal! Ebe görevinden uzaklaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 12:51 | Son Güncelleme 3 saat önce

Annenin, bebeğinin muayeneden 1 gün sonra öldüğünü anlaması üzerine yaşananlardan sorumlu tuttuğu ebe H.K. 3 ay meslekten uzaklaştırıldı, 7 bin 200 TL de para cezası aldı

Balıkesir'de hastanede skandal! Ebe görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir'de anne karnında kalbi durma noktasına gelen bebeğin durumunu fark edemeyerek 8 aylık hamile Güli Darı'ya "Yarın doktora gösterin" diyerek evine gönderdiği öne sürülen ebe H.K., bebeğin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldı. Avukat İhsan Yılmaz "H.K. hakkında tazminat davası da açacağız. Yetkisi olmadan çektiği NST'de bebeğin kalp atışlarında azalma olduğu görülmesine rağmen anneyi evine gönderdi. Annenin çektiği acıların yanında bu ceza hiçbir şey" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mert Neşet Uslu'nun aktardığı bilgilere göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ev hanımı Güli Darı, 2014 yılının Ocak ayında ikinci çocuğuna hamile kaldığını öğrendi. Genç kadın, bebeği için hazırlık yapmaya başlarken hamileliğinin son evresinde ise hayatının şokunu yaşadı. Doğuma kısa bir süre kala çocuğunun karnındaki hareketlerinin azaldığını fark eden ve durumdan endişe duyan Darı, 15 Eylül 2014'te Ayvalık Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Saat 20.00 sıralarında hastaneye gelen Darı, kadın doğum polikliniğine sevk edildi. Burada Darı'yı muayene eden ebe H.K., NST cihazıyla bebeğin kalp atışlarını inceledi. İddiaya göre H.K., NST'de bebeğin kalp atışlarında düşüklük olduğu görülmesine rağmen "Şu an doktorumuz yok. Yarın doktor gelecek, ona gösterin" diyerek Darı'yı eve gönderdi.

"SİZİ NASIL BEKLETTİLER"

İçindeki huzursuzluğu bitmeyen anne Darı, ertesi gün Burhaniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada anneyi muayene eden ve daha önce çekilen NST sonucunu gören doktor, "Bu NST sonucuna göre sizi nasıl beklettiler?" diyerek, bebeğin anne karnında öldüğünü tespit etti. Büyük acı yaşayan Darı'nın karnındaki ölü bebek, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla alındı.

3 AY MESLEKTEN MEN

Yaşananların ardından Güli Darı, bebeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu ebe H.K. hakkında dava açtı. Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 21 Aralık 2017'de karara bağlandı. Bebeğin ölümünden sorumlu olduğuna hükmedilen H.K. 3 ay meslekten uzaklaştırılırken, 7 bin 200 TL de para cezasına çarptırıldı.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Ailenin avukatı İhsan Yılmaz, ebe H.K.'nin bebeğin ölümünden sorumlu olduğunun mahkeme tarafından da sabit görüldüğünü belirtti. Yaşanan acı olay nedeniyle Güli Darı'nın büyük üzüntü yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, "H.K.'nin, bebeğin kalp atışlarının da görüldüğü NST'yi yapma yetkisi yok. Buna rağmen testi gerçekleştirdi. Bununla birlikte testte bebeğin kalp atışlarının durma noktasına geldiği anlaşılması rağmen anneye 'yarın gelin' diyerek, bebeği ölüme terk etti. Anne karnındaki bebeğe o an müdahale edilse ya da başka bir hastaneye nakli sağlansa, şu an aramızda olabilirdi. H.K. hakkında tazminat davası da açacağız. Alınan bu ceza, annenin çektiği üzüntülerin yanında hiçbir şey" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SKANDAL Balıkesir Ebe hastane

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Hafta sonu DR yoksa ebe ne yapsın? tabiki yarın Dr.a gösterin diyecek. nöbeti 2 kişi tutarlar, bu iki nöbetçi ebe hiç bir işlem -tanı yapmaz zaten ve hukukende yapamaz. NST yi çeker sadece, NST sonucunu değerlendirecek olan DR.dur. DR.a hesap soramayanlar nöbetçi ebelere yükleniyor, tabi ne müdürlük ne bakanlık garibanların arkasında durmaz.
@defender1234 BU İŞLEMİ SENİN ÇOCUĞUNA YAPSAYDI ?
@defender1234 tamam o an ebenin yapabileceği birşey yoktu ama durumunuz riskli mutlaka başka bir hastanenin aciline gidin diye yönlendirebilirdi değil mi?
@gsleventkara acile gelen hastayı acil dr.u değerlendirecek, nöbetçi ebe serviste nöbetini tutar sadece, nst sini çeker hasta sonucu acil Dr.una gösterir. ölüm olayı olduğu için açığa alınmış belli fakat o ebelerin vicdanlarının rahat olduğuna eminim.
klasik Türkiye bu doktorundan temizlikcisine kadar çalışanlarından ego kimsede yok gidersin hst. ye muayene için saatlerce beklersin emar için aylarca beklerisin bide doktorların kaprisini egosunu çekersin yarım yamalak muayene ederler dogru dürüst dinlemezler. hepsinin ağızında aynı kelime yarın gel . Sağlıkta çağ atlayan Türkiye ortada çağ gerileyen Türkiye
Herkes işini düzgün yapmalı. Etraf diplomalı işten anlamayan doktor mühendis doldu taştı. Kutsal meslekler ele ayağa düştü. Cin olmadan adam çarpmaya çalışan yeni mezun çakal dolu tüm işyerleri. işe alımda yabancı dilin varsa tecrübe aranmıyor bile göz boya kendini sat işi kap dönemi başladı. iş etiği kalitesi düştü.
YA DEMİYOLARKİ SEN BU MESLEĞİ HAK ETMİYORSUN SEN 3 AY DEĞİL ÖMÜR BOYU SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAMAZSIN
Evet, buradan işini en iyi yapan grubun avukatlar olduğu ortaya çıkıyor...
işini yapıp Nst yiçeken ebe suçlu, ama nöbetine gelmeyen doktoru hiç soran yok!!!
köylere dahi üniversite açarsan böyle olması gayet normal...
nöbetçi doktor bulundurmayan hastanenin suçunu ebeye yıkmışlar resmen
8 ay verdigi emege yazik ya neler cekioruz bebegi dunyays getirene kadar doktor yoksa soyle gidin baska hastaneye hastanemi yok doktormu yok bende hamileyim hemde ikizlerde allah korusun cok insanin zoruna gider dusunmek bile istemiorum
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