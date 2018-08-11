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Balıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de yabancı uyruklulara yönelik yapılan 'huzur uygulaması'nda 3 bin 805 kişi sorgulanırken, aranması olan 13 kişi yakalandı.

Balıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de yabancı uyruklulara yönelik yapılan 'huzur uygulaması'nda 3 bin 805 kişi sorgulanırken, aranması olan 13 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün yabancı uyruklulara yönelik 'huzur uygulaması' düzenledi. Yabancı uyruklu kişilerin çalıştığı yerler, sahibi olduğu işletmeler ile yoğun ikamet ettiği bölgelerde huzurun ve kamu düzenin sağlanması amacıyla yapılan uygulamada, 3 bin 805 kişi sorgulanırken, aranan 3'ü yabancı, 13 kişi yakalandı. Ayrıca 25 yabancı uyrukluya ve 8 kişiye idari işlem yapıldı. Denetimlerde, 443 iş yeri, 870 araç kontrol edilirken, 13 araca 2 bin 419 liralık cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.

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Balıkesir'de 'huzur uygulaması'nda 13 kişi yakalandı

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