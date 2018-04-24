HABER

Balıkesir’de "Huzurlu parklar" uygulaması yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri tarafından tüm ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu Parklar Uygulaması" yapıldı.Türkiye’de eş zamanda "Huzurlu Parklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri tarafından tüm ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu Parklar Uygulaması" yapıldı.
Türkiye’de eş zamanda "Huzurlu Parklar Uygulaması" gerçekleştirildi. Balıkesir il genelinde gerçekleşen uygulamada polis ekipleri parklarda bulunan vatandaşlara GBT uygulaması yapıldı.
Balıkesir genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ile Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 73 ekip ve 248 polis memuru ile il genelinde 126 parkta yapıldı.
Yapılan Huzurlu Parklar operasyonunda 2 kişiye adli, idari işlem yapılırken, bin 611 kişiye GBT uygulaması yapıldı. Polis ekipleri kontroller sırasında 157 aracı sorgulandı. Sorgulanan 19 araca cezai işlem uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. Araçlara yapılan sorgulama sonrası sürücülere 20 bin 530 lira para cezası uygulandı. Huzurlu parklar uygulamasından vatandaşların memnun olduğu ve parklarda güven ve huzur içinde vakit geçirdikleri gözlemlendi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların huzur ve güvenliği için başlatılan denetim ve uygulamaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini açıkladılar.

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddiaİşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
İYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözlerİYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.