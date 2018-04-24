Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri tarafından tüm ilde eş zamanlı olarak "Huzurlu Parklar Uygulaması" yapıldı.

Türkiye’de eş zamanda "Huzurlu Parklar Uygulaması" gerçekleştirildi. Balıkesir il genelinde gerçekleşen uygulamada polis ekipleri parklarda bulunan vatandaşlara GBT uygulaması yapıldı.

Balıkesir genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamaya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ile Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 73 ekip ve 248 polis memuru ile il genelinde 126 parkta yapıldı.

Yapılan Huzurlu Parklar operasyonunda 2 kişiye adli, idari işlem yapılırken, bin 611 kişiye GBT uygulaması yapıldı. Polis ekipleri kontroller sırasında 157 aracı sorgulandı. Sorgulanan 19 araca cezai işlem uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. Araçlara yapılan sorgulama sonrası sürücülere 20 bin 530 lira para cezası uygulandı. Huzurlu parklar uygulamasından vatandaşların memnun olduğu ve parklarda güven ve huzur içinde vakit geçirdikleri gözlemlendi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların huzur ve güvenliği için başlatılan denetim ve uygulamaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini açıkladılar.