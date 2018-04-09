Balıkesir’de iş yerlerini soyan hırsız yakalandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, il merkezinde 5 ayrı iş yerini soyan B.İ.’yi yakaladı. Hırsızlık olaylarına karışan S.A.’nın ise aranmasına devam ediliyor.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine ekipleri il merkezinde bir hafta içerisinde 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli B.İ. adlı şahsı yakaladı. Hırsızlık olayları ile tahkikat yapan ekipler, B.İ. ile beraber olduğunu tespit ettikleri S.A.’yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.