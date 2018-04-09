HABER

Balıkesir’de iş yerlerini soyan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, il merkezinde 5 ayrı iş yerini soyan B.İ.’yi yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, il merkezinde 5 ayrı iş yerini soyan B.İ.’yi yakaladı. Hırsızlık olaylarına karışan S.A.’nın ise aranmasına devam ediliyor.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine ekipleri il merkezinde bir hafta içerisinde 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli B.İ. adlı şahsı yakaladı. Hırsızlık olayları ile tahkikat yapan ekipler, B.İ. ile beraber olduğunu tespit ettikleri S.A.’yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Padişah fermanları yakalandıPadişah fermanları yakalandı
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktıBoğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.