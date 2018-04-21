Balıkesir’de muvazzaf subay ve El Nusra üyesi 1 kişi yakalandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı olan muvazzaf subay ile aranmakta olan El Nusra üyesi 1 kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf üsteğmen H.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından El Nusra silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde Burhaniye’de ikamet etmekte olan 9 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda şahıslardan 7’si yakalanarak gözaltına alınmış, 2 kişi ise yakalanamamıştı.

Bugün Gökçeyazı İlçe Jandarma görevlileri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında söz konusu operasyondan firari konumda olan ve aranması bulunan B.A.M. adlı kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan kişi Balıkesir’ getirilerek emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.