Balıkesir'de Nüzhet Kutluğ Resim Sergisi açıldı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, ilk sergisini 1958 yılında bu kentte açan dünyaca ünlü ressam Nüzhet Kutluğ'un 1953 yılından bu yana çizdiği 43 resmin yer aldığı sergiye ev sahipliği yaptı.

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi'ndeki serginin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, sanatçının öğrencileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçı Nüzhet Kutluğ sergisinin açılış kurdelesini Genel Sekreter Gürbüz, Kültür Turizm Müdürü Çaltı, Kutluğ'un öğrencisi Özdemir Yemenicioğlu birlikte kesti.

Serginin açılış konuşmasını yapan Yemenicioğlu, "Liseden bu yana öğretmenim olan Nüzhet Kutluğ hocamın sergisini açmaktan son derece mutluyum. Kutluğ hoca hem Necatibey Öğretmen Okulu'nda, hem Balıkesir Lisesi'nde uzun yıllar resim öğretmenliği yaptı. Kendisi 1972 yılında İspanya hükümetinin bursunu kazanarak Madrid'e gitti ve San Fernando Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü. 1973-1974 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü'ne, 1980'de İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu'na, 1982'de de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. Galerinin birinci katında hocamın 1953-1973 yılları arasında yaptığı resimler, ikinci katta ise günümüzdeki çalışmaları yer alıyor” dedi.