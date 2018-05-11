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Balıkesir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 23:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

ALPER ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 18.30 sıralarında, Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç'un cenazeleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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