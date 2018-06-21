HABER

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 21:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Balıkesir-İzmir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Aziz Aydın yönetimindeki 07 AJ 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada Saadet Söylemez (58) hayatını kaybederken, sürücü Aziz Aydın (40), Tuğçe Aydın (33), Tuğba Aydın (38) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Söylemez'in cenazesi de aynı hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralıBalıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralıBalıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

PARTNERBebek göründüBebek göründü
İmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istediİmamı öldürdü, mahalleli saldırganı linç etmek istedi
Eyüpsultan'da beton mikserinin ezdiği kadın öldüEyüpsultan'da beton mikserinin ezdiği kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.