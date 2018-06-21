Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Balıkesir-İzmir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Aziz Aydın yönetimindeki 07 AJ 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada Saadet Söylemez (58) hayatını kaybederken, sürücü Aziz Aydın (40), Tuğçe Aydın (33), Tuğba Aydın (38) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Söylemez'in cenazesi de aynı hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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