Balıkesir’de PKK şüphelisi yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla aranan İ.T.'nin merkez Altıeylül ilçesinde olduğunu tespit etti. Pamukçu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye üye olduğu iddia edilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

