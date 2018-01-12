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Balıkesir'de PKK/PYD propagandasına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'de, sosyal medya üzerinden PKK/PYD terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Altıeylül ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD propagandası ve sözde özerklik çalışması yaptığı belirlenen 9 kişiden 7'si, 10 Ocak Çarşamba günü adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Bugün Edremit Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden Rıdvan A., Kadri Ş., Hamdullah Y. ve Mahsun Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firarda olan Ş.Y ve Ö.R.'nin yakalanması için jandarma tarafından çalışma sürdürüldüğü öğrenildi.

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