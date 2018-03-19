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Balıkesir’de silahlı çatışma: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Edremit Sanayi Sitesi 563.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Edremit Sanayi Sitesi 563. sokakta çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi ateşli silah ile yaralandı. Çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti. Olay yeri incelemesi için geniş bir alanda güvenlik önlemi alındı ve çalışma yapıldı. Çatışma sonrasında Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan F.E., B.A. ve İ.E. ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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