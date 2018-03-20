Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı çatışmanın ardından bugün iki ailenin yakınları adliyenin arka caddesinde silahlı kavga gerçekleştirdi. Kavgada kulağı ısırılarak kopartılan bir kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün Sanayi Sitesinde 3 kişinin yaralandığı olayın ardından iki ailenin büyükleri Edremit Adliyesi arka caddesinde karşılaştı. Önce sözlü sataşma ile başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Ekipleri anında müdahale etti. Kavgada M.G. isimli şahısın kulağı ısırılarak kopartıldı. Konuyla ilgili kulağı ısırılan M.G., kulağını ısıran İ.E. ve F.M., B.Ç., Y.G. M.G. polis tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir adet 7.65 mm tabanca ve bir adet bıçak ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.