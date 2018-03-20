HABER

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı çatışmanın ardından bugün iki ailenin yakınları adliyenin arka caddesinde silahlı kavga gerçekleştirdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün yaşanan silahlı çatışmanın ardından bugün iki ailenin yakınları adliyenin arka caddesinde silahlı kavga gerçekleştirdi. Kavgada kulağı ısırılarak kopartılan bir kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, dün Sanayi Sitesinde 3 kişinin yaralandığı olayın ardından iki ailenin büyükleri Edremit Adliyesi arka caddesinde karşılaştı. Önce sözlü sataşma ile başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Ekipleri anında müdahale etti. Kavgada M.G. isimli şahısın kulağı ısırılarak kopartıldı. Konuyla ilgili kulağı ısırılan M.G., kulağını ısıran İ.E. ve F.M., B.Ç., Y.G. M.G. polis tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada bir adet 7.65 mm tabanca ve bir adet bıçak ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

1 / 6

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
2 / 6

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
3 / 6

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
4 / 6

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
5 / 6

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
6 / 6

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı

Balıkesir’de silahlı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Adnan Oktar'ın kediciği Tülay Kumaşçı, Ceylan Özgül'e savaş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.