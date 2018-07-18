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Balıkesir'de suç örgütlerine operasyon: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, çeşitli suç örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, çeşitli suç örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gömeç Emniyet Amirliği ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, biri jandarma bölgesinde olmak üzere 6 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, S.A., Ş.K., O.G., V.E. ile B.B.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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