HABER

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in en işlek caddelerinden Atalar Caddesi’nde cami önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Balıkesir’in en işlek caddelerinden Atalar Caddesi’nde cami önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının patlatma yapacağı sırada güvenlik şeridini aşarak şüpheli paketin yanından geçen köpek saniyelerle kurtuldu.
Atalar Caddesi’nde Yeşilli Cami yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik tedbiri alarak, camiyi ve çevredeki dükkanları boşalttı. Bomba imha uzmanının fünye yerleştirip şüpheli paketi patlatmak için harekete geçtiği sırada, güvenlik şeridini aşarak paketin yanından yürüyen köpek yürekleri ağza getirdi. Saniyeler sonra şüpheli paketin patlatılması hayvanın zarar görmesini engelledi. Patlatılan paketin içinden höşmerim tatlıları çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

1 / 6

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’de şüpheli paket paniği
2 / 6

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’de şüpheli paket paniği
3 / 6

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’de şüpheli paket paniği
4 / 6

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’de şüpheli paket paniği
5 / 6

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’de şüpheli paket paniği
6 / 6

Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’de şüpheli paket paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.