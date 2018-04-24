Balıkesir’de şüpheli paket paniği

Balıkesir’in en işlek caddelerinden Atalar Caddesi’nde cami önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının patlatma yapacağı sırada güvenlik şeridini aşarak şüpheli paketin yanından geçen köpek saniyelerle kurtuldu.

Atalar Caddesi’nde Yeşilli Cami yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip çevrede geniş güvenlik tedbiri alarak, camiyi ve çevredeki dükkanları boşalttı. Bomba imha uzmanının fünye yerleştirip şüpheli paketi patlatmak için harekete geçtiği sırada, güvenlik şeridini aşarak paketin yanından yürüyen köpek yürekleri ağza getirdi. Saniyeler sonra şüpheli paketin patlatılması hayvanın zarar görmesini engelledi. Patlatılan paketin içinden höşmerim tatlıları çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.