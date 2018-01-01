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Balıkesir'de sürücü intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 10 saat önce

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 2 çocuk babası, sürücü Ahmet Ç. (45), iddiaya göre, eşiyle tartıştıktan sonra evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir şirkette sürücü olarak çalışan Ahmet Ç. ile eşi Fatma Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle yılbaşı akşamı tartışma çıktı. Tartışmadan sonra çalıştığı fabrikaya gece vardiyasına giden Fatma Ç., bugün işten eve döndüğünde eşini çamaşır ipiyle tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Ç.'nin eşi işe gittikten sonra küçük yaşlardaki 2 kızını alt kattaki komşuya bıraktığı, daha sonra da canına kıydığı iddia edildi.

Ahmet Ç.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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