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Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 12:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerle yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Mustafa SUİÇMEZ/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerle yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C. isimli bir kişinin İzmir'den Balıkesir'e tarihi eser getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir'den otobüsle Balıkesir'e gelen A.C. ekipler tarafından terminalde gözaltına alındı. A.C.'nin sırt çantasında yapılan aramalarda, 21 sikke, yakın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü madalyon, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen Hz. İsa figürlü madalyon, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, Sultan 2. Mahmut dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ve hangi döneme ait olduğu tespit edilemeyen bir mühür ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Balıkesir'de tarihi eser operasyonuBalıkesir'de tarihi eser operasyonu

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