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Balıkesir'de tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de tarlaya uçarak takla atan kamyonetin sürücüsü Hasan Akgümüş (58) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü öldü

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de tarlaya uçarak takla atan kamyonetin sürücüsü Hasan Akgümüş (58) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Balıkesir-Kesput karayolunda meydana geldi. Balıkesir'den Kepsut yönüne seyir halinde olan Hasan Akgümüş yönetimindeki 10 DCY 91 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan aracın sürücüsü Hasan Akgümüş olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ekipleri tarafından Akgümüş'ün cansız bedeni araçtan çıkarılarak, 112 Acil ekipleri tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü öldüBalıkesir'de tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü öldüBalıkesir'de tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü öldüBalıkesir'de tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü öldü

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