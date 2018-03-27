Balıkesir’de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir’de meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balya - Balıkesir yolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. 10 ZH 220 plakalı kamyonun altına aldığı 10 AU 474 plakalı araçta bulunan Adil U. ve Havva U. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.