Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında yakalanan 19 şahıs hakkında uyuşturucu madde satmak ve kullamaktan adli işlem yapıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Balıkesir il genelinde uyuşturucu kullanımına karşı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına karşı yapılan operasyonda 19 şahıs, hakkında gerekli yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Yapılan uyuşturucu operasyonunda 155 gram skunk, 76 gram bonzai, 60 gram esrar ve 4 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.