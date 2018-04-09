Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında yakalanan 19 şahıs hakkında uyuşturucu madde satmak ve kullamaktan adli işlem yapıldı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Balıkesir il genelinde uyuşturucu kullanımına karşı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına karşı yapılan operasyonda 19 şahıs, hakkında gerekli yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
Yapılan uyuşturucu operasyonunda 155 gram skunk, 76 gram bonzai, 60 gram esrar ve 4 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
Rusya hazırlık yapıyor! ABD müdahale ederse vuracaklar
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum