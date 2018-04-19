Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü polisleri, merkez ve Macarlar Mahallesi ile Edremit ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Emniyet yetkililerinin yaptıkları operasyonlarda E. A., K. E., B. C., M. T., Y. E. I., B. B., F. G. ve A. İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinden K. A. adlı şahsın bir başka suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin şahısların ev, işyeri ve otolarında yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız silah, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 85 adet fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.